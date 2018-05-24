Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

24 Mayıs 2018

Yunanistan'da bir mahkeme, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerden birine iltica hakkı verilmesi yönünde karar alırken, bu karar Ankara'nın sert tepkisine neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan Danıştayı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı’ya iltica hakkı tanımıştır. Böylece Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz. Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, darbe girişiminde rol oynadığını belirttiği askerlerin iadesini talep ediyor. Yunan mahkemeleri ise Türkiye'nin iade talebini, geri dönmeleri halinde adil bir yargılama ile karşılaşmayacakları görüşünde olduğunu belirterek bugüne kadar kabul etmedi.

Kaynak: Reuters