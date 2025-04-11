Diyanet, e-YDS ve ALES sınavları bu hafta sonu yapılacak! İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12-13 Nisan tarihlerinde üç farklı sınav düzenleyecek. Bu sınavlar, Türkiye genelinde ve yurtdışında 220 binin üzerinde adayı ilgilendiriyor.

12 Nisan Cumartesi günü ilk olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS) ve Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/5) yapılacak. DİB-MBSTS, 44 ilde 45 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için 102 bina ve 1708 salon kullanılacak. Sınav 14.45’te başlayacak ve adaylar 14.30’dan sonra binalara alınmayacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika süre verilecek.

e-YDS ise Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan elektronik sınav merkezlerinde yapılacak. Sınavda Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde testler uygulanacak. 13.45’te başlayacak e-YDS için adaylar 13.30’dan sonra binaya alınmayacak. Bu sınavda 80 soru için 180 dakika süre verilecek.

13 Nisan Pazar günü ise Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) düzenlenecek. ALES, Türkiye genelinde 81 ilde ve yurtdışında Lefkoşa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile Bişkek (Kırgızistan) olmak üzere toplam 94 sınav merkezinde yapılacak. 409 bina ve 6 bin 881 salon kullanılacak ve sınav 10.15’te başlayacak. Bu sınavda adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan 50'şer soruyu 150 dakika içinde yanıtlayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlarda 29 bin 664 görevlinin yer alacağını ve 462 engelli aday için gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirtti. Ayrıca, gaziler ve şehit yakınları için sınav ücretinden muafiyet uygulanacağı, bu haktan 1619 adayın yararlanacağı açıklandı. Ersoy, ÖSYM’nin teknik altyapı ve lojistik kapasitesinin ulaştığı seviyeyi de vurgulayarak, tüm adaylara başarılar diledi.