ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C
  • Gündem
  • Diyarbakır'da 1 uzman çavuş şehit oldu

Diyarbakır'da 1 uzman çavuş şehit oldu

Diyarbakır'da saldırıya uğrayan uzman çavuş, hastanede şehit düştü.

Diyarbakır'da 1 uzman çavuş şehit oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Caddesi'nde aracından inen jandarma uzman çavuşa, teröristlerce bir araçtan ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman çavuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Kaynak: DHA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.