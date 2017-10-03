Diyarbakır'da 1 uzman çavuş şehit oldu
Diyarbakır'da saldırıya uğrayan uzman çavuş, hastanede şehit düştü.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarının silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Caddesi'nde aracından inen jandarma uzman çavuşa, teröristlerce bir araçtan ateş açıldı.
Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uzman çavuş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.
Kaynak: DHA