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Diyarbakır'da çöp konteynerinde patlama

Diyarbakır'daki patlamaya, konteynere bırakılan piknik tüpünün neden olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da çöp konteynerinde patlama
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Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ekinciler Caddesi'nde bulunan bir çöp konteynerinin içinde patlama meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi alarak konteynerde inceleme yaptı. Patlamaya, konteynere bırakılan piknik tüpünün neden olduğu tespit edildi.

Yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

afrin patlama

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