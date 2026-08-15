Diyarbakır’da düğün öncesi facia: 5 ölü, 11 yaralı

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Lice-Kulp kara yolu Karahasan Mahallesi mevkisinde 41 AFM 446 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Tedavisi devam eden 11 yaralıdan 3’ünün durumu ağır olduğu öğrenildi. Minibüstekilerin çeyiz taşıdığı, düğün hazırlığında olan aile olduğu öğrenildi.