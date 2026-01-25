Diyarbakır’da emniyet binası önüne el yapımı patlayıcı atıldı
Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası yakınında el yapımı patlayıcı atıldı. Olayda herhangi bir hasar meydana gelmedi.
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
25.01.2026 günü saat 20.15 sıralarında, İl Emniyet Müdürlüğümüz Ana Hizmet Binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atılmıştır.
Yapılan ilk incelemede, olayın ardından yüzleri maskeli 2 şahsın olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtıkları tespit edilmiştir.
Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir.
Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
