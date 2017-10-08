Diyarbakır'da operasyon: 2 şehit

08 Ekim 2017

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 2 güvenlik korucusu şehit oldu, bir korucu yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, teröristle mücadele kapsamında Silvan'ın Dağcılar Köyü mülki sınırları yakınlarında, jandarma komando timleri ile birlikte operasyon icra eden güvenlik korucusu İhsan Gür’ün, teröristlerce döşenen mayın ya da el yapımı patlayıcıya temas ettiği belirtildi.

Patlama sonucu Onbaşılar köyü nüfusuna kayıtlı güvenlik korucuları İhsan Gür ile Cevat Bilgiç'in olay yerinde şehit olduğu, güvenlik korucusu Murat Bartev'in ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA