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Diyarbakır'da saklambaç operasyonu: 11 kişi gözaltında

Diyarbakır'da internette arkadaşlık sitesi kurarak vatandaşları dolandıranlara yönelik saklambaç operasyonu yapıldı. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Sözde arkadaşlık sitelerinde kendilerine albümden eş seçerek buluşmaya giden kişiler belirledikleri adreslere kimsenin gelmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak polise başvuruda bulundu.

AA
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışma sonucu, internette sahte arkadaşlık siteleri kuranların, arayan kişilerden kadınlarla buluşturma vaadiyle çeşitli meblağlarda para aldığını, kimi zaman evlendirme vaadiyle form doldurttukları kişileri çete mensubu kadınların arayarak para talep ettiğini, bu yolla dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

Para yatırmaya ikna edip kandırdılar

Ayrıca çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin yaptıkları görüşmelerle arkadaş arayanları para yatırmaya ikna ederek kandırdıkları da belirlendi.

11 kişi yakalandı

İki ay süren teknik takibi sonucu Diyarbakır ve İstanbul'da bazı adreslere düzenlenen "Saklambaç Operasyonu"nda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 33 bilgisayar, 45 cep telefonu, 42 sim kart, 10 hard disk ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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