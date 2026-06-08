Diyarbakır’da Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne silahlı saldırı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şube çalışmasına ara verdi.
Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Diyarbakır’ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası şubesine ateş açıldı.
Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu. Ekipler delil çalışması yaparken, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yapı Kredi Bankası ise kepenge astığı yazı ile ‘’Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz’’ açıklamasında bulundu.