Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi Diyarbakır Valiliği'nden açıklama
Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtını Diyarbakır Valiliği verdi. Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Haber Merkezi
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Vali Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkili olan kar nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü örgün ve yaygın eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.
Su, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu belirtti.