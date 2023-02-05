Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi Diyarbakır Valiliği'nden açıklama

Vali Ali İhsan Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Etkili olan kar nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü örgün ve yaygın eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

Su, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli olduğunu belirtti.