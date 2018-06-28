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Diyarbakır’da yük treni raydan çıktı

Batman-Diyarbakır seferini yaptığı sırada raydan çıkan TCDD'ye ait yük treninde hasar meydana geldi.

Diyarbakır’da yük treni raydan çıktı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde raydan çıkan yük treninde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Kervanpınar Mahallesi yakınlarında Batman-Diyarbakır seferini yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait yakıt taşıyan yük treni, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Durumu fark eden makinist treni durdurdu.

Yoldan çıkan ve hasar gören vagonlar için TCDD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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