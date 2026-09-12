Doğalgaz borusundaki sızıntı nedeniyle 6 katlı apartman tahliye edildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 6 katlı bir apartmanın girişindeki doğalgaz borusunda oluşan sızıntı çevrede endişeye neden oldu. Anafartalar Caddesi'nde gazın çevreye yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken, apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın girişindeki doğalgaz borusunda meydana gelen sızıntı nedeniyle bina tedbiren boşaltıldı. Doğalgaz ekipleri, cadde üzerindeki hattın gaz akışını kesti.
Anafartalar Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın girişinde bulunan boruda, henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçağı oluştu. Gazın caddeye yayılması çevrede endişeye yol açarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.
Apartman tedbir amacıyla boşaltıldı
Bölgeye ulaşan ekipler güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri de sızıntının yaşandığı apartmanı tedbir amacıyla tahliye etti.
Doğalgaz firması ekipleri, kaçağı durdurmak için cadde üzerindeki doğalgaz hattında gaz akışını kesti. Müdahalenin ardından çevrede güvenlik tedbirleri sürdürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.