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Milyonlarca öğrenci için yeni dönemin ilk ders zili 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak. Hem öğrenciler hem de veliler büyük heyecan yaşarken yoğun şekilde gelen soru "Okul saatleri değişti mi", "Pazartesi okullar saat kaçta başlıyor" şeklinde...

Okullar saat kaçta başlayacak?

İstanbul Valiliği, 14 Eylül Pazartesi günü için (okulların açıldığı ilk gün) trafikte oluşabilecek yoğunluğu önlemek adına eğitim saatlerini kent genelindeki tüm resmi/özel okullarda 10.00 – 15.00 olarak düzenlendi.

Diğer illerde ise öğrencilerin ve velilerin okulların duyurduğu saati esas alması gerekiyor.

Tekli (tam gün) eğitim:

Dersler genellikle 08.30 – 09.00 saatleri arasında başlar.

İkili (sabahçı/öğlenci) eğitim:

Sabahçılar: Ders başı genellikle 07.30 – 08.00

Öğlenciler: Ders başı genellikle 12.30 – 13.30