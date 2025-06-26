Doğan Burda'da dijital dönüşüm: Big Media & Technology oldu

Türkiye’nin önemli dergi yayıncılık grubundan Doğan Burda, marka dönüşüm vizyonu çerçevesinde unvan değişikliğini duyurdu. Yeni dönemde faaliyetlerini Big Media & Technology adı altında sürdürecek olan şirket, dijitalleşme, yapay zekâ entegrasyonu ve medya teknolojileri odağında sürdürülebilir bir büyüme stratejisiyle dinamik bir dönüşüm hedefliyor.

Unvan değişikliği, şirketin geçen yıl RePie Yatırım Holding ve Altun Capital Holding ortaklığı tarafından satın alınmasının ardından başlattığı kurumsal dönüşüm sürecinin önemli bir aşamasını temsil ediyor.

"Standartları yükseltmeyi amaçlıyoruz"

RePie Yatırım Holding ve Big Media & Technology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, yeni döneme ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Big Media & Technology, dijital platformlar, video prodüksiyonları ve veri odaklı medya çözümleriyle entegre çalışan bir yapıya kavuşuyor. Yayıncılıkta etik ilkelere dayanan sorumlu duruşumuzu, yeni teknolojik altyapılarla destekleyerek sürdüreceğiz.

Bu dönüşümle birlikte medya sektöründe yenilikçi ve sürdürülebilir bir büyüme modelini hayata geçirirken, yatırımcılarımızla olan şeffaf ve güvenilir ilişki anlayışımızı da kararlılıkla koruyacağız. Kamuya açık süreçlerin her adımını titizlikle yürütmeye devam edeceğiz"

Altun Capital Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Big Media & Technology Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun ise yeni yapının stratejik yönünü, “Medya teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla dijital yayıncılığın standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz. Grubumuzdaki tüm yayınlara erişimi tek bir noktadan mümkün kılan dijital platformumuz, dijitale özgü içeriklerimiz ve video yayıncılığı hamlelerimizle medya dünyasında güçlü ve dinamik bir yapı inşa ediyoruz” sözleriyle açıkladı.

Çok kanallı dijitalleşmeyle büyüyecek

CEO’luğunu Cem M. Başar’ın yaptığı Big Media & Technology, grup bünyesindeki tüm dergilere tek noktadan erişimi mümkün kılacak dijital bir yayın platformu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Platformda grup bünyesindeki yayınların dijital versiyonlarının yanı sıra özgün ve dijitale özel içerikler de sunulacak. Yayın grubunun YouTube başta olmak üzere video platformlarında da yayıncılığa başlayacak olmasıyla, okuyucularla etkileşimi artıran çok kanallı bir medya yapısı oluşturulması amaçlanıyor.

Onay süreci devam ediyor

1988 yılında Hürgüç Gazetecilik adıyla kurulan şirket, 1998 yılında Doğan Grubu & Burda RCS International Holding GmbH ortaklığıyla Türkiye’de modern anlamda dergi yayıncılığının temelini attı. 2000 yılından bu yana Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin portföyünde ekonomi ve finans, teknoloji, dekorasyon, gençlik, gezi ve keşif, lifestyle, moda ve kadın, sağlık ve fitness gibi özel ilgi alanlarına yönelik yayın yapan 92 dergi bulunuyor.

Şirketin yeni unvanı, 25 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan özel durum açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılarak, aynı gün Esas Sözleşme değişikliği kapsamında gerekli başvurular Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) iletildi. Şirket tarafından ilgili onay sürecinin devam ettiği duyuruldu.