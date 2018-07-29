Doğu Karadeniz'de fındık hasadı resmen başladı

29 Temmuz 2018

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından sahil kesimi için belirlenen hasat tarihinin ardından bugün üreticiler bahçeye girdi. 2018 ürünü için zorlu arazi koşulları ve sıcağa rağmen el birliği ile fındık hasadına başlayan işçiler, yöresel türküler seslendirmeyi de ihmal etmiyor.

İlçeye bağlı Nizamettin Mahallesi’ndeki bahçesinde fındık toplayan üretici Sevim Canlıoğlu, yeni sezona bugün itibariyle başladıklarını söyledi. Fındık toplarken büyük emek verildiğini dile getiren Canlıoğlu, “Fındığın karşılığını inşallah alırız, terimiz de bir işe yarar. Böylelikle yorgunluğumuz unutulur. Milletvekillerimiz de fındık fiyatları konusunda bizlere inşallah yardımcı olurlar” dedi.

Üreticilerden Sevilay Bakıcı ise fındık sezonunun zorlu bir süreç olduğuna işaret ederek, "Yapılması kolay bir iş değil. Baya da emek verdik. Tarlalar bakımdan geçti, gübrelendi. Bunun için de belli bir miktar ücret ödedik. Bu anlamda da karşılığını almak istiyoruz. Fındığın bu sene 15 TL’den aşağı olmaması lazım” şeklinde konuştu.

Fındık hasadına bu yıl buruk bir şekilde başladıklarını aktaran 68 yaşındaki Zafer Canlıoğlu ise, “Çocuklarımız var ama yanımızda yoklar. İster istemez biz bu yaşta bu işi yapıyoruz. Çocuklar da kendi işleri güçleri var. O nedenle onlardan da yardım alamıyoruz. Eskiden bütün aile, çoluk çocuk hep beraber bahçeye girilirdi. Şimdi öyle de değil, geçim derdi, herkes bir tarafta. Yapacak bir şey yok. Zor ama yapılıyor. Biz bu yerleri parayla almadık. Bu bahçeler babadan kaldı. O nedenle toplamak zorundasın. Hasat etmezsen de nankörlük olur. Bir daha ki yıl bu bahçe senin yüzüne bakmaz" ifadelerini kullandı.

Ordu Valiliği tarafından bildirilen açıklamada ise sahil kesiminde 29 Temmuz, orta kesimde 5 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 12 Ağustos'ta fındık hasadına başlanmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Kaynak: İHA