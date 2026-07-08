Donald Trump: CAATSA yaptırımlarını kaldıracağız

Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne ka­tılmak üzere Air Force One uçağı ile Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Etimes­gut’ta yenilenen Ankara Hava­limanı’nda resmi törenle kar­şılandı. Trump ile Erdoğan ile Beştepe’deki Cumhurbaşkanlı­ğı Külliyesi’nde önce baş başa, ardından heyetler arası görüş­me gerçekleştirildi. Görüşme­nin ardından gazetecilerin so­rularını yanıtlayan Trump, Tür­kiye’nin Rusya’da S-400 hava savunma sistemleri satın alma­sın ardından ABD tarafından Türkiye’ye uygulanan CAAT­SA (Amerika’nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koy­ma Yasası) yaptırımlarıyla ilgi­li bir soruya şöyle cevap verdi: “(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın) bu soruyu yanıtlayarak zamanı­nı boşa harcamasını istemiyo­rum, çünkü Marco Rubio ile çok yakın bir şekilde çalışıyoruz, yaptırımları kaldıracağız. Artık bunu yapmanın zamanı geldi.”

“Uçak motorlarını yenilemek yükümlülüğümüz”

Trump ayrıca, Türkiye Kaan Milli Muharip Uçağı’nda kul­lanılacak motorların teslimiy­le ilgili bir soruya da, “Türkiye uçak satın aldı ve gerçekten en iyi uçak. ABD’den bir uçak satın aldığınızda, motoru yenileme gibi veya motorların bakımının devam ettirilmesi konusun­da yükümlülüklerimiz var” di­ye cevap verdi. “Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu. “Şu anda Türki­ye ile ilişkilerimizin hiç olma­dığı kadar iyi olduğunu söyle­yebilirim” diyen Trump, Cum­hurbaşkanı Erdoğan hakkında, “Tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz” mesajı verdi.

Trump, İran ile ilgili bir soru­ya da, “Türkiye, başka bir taraf­ta yer alabilirdi. İran’ı çok iyi ta­nıyorlar ve İran’la ilgili sorun­ların farkındalar. Ancak diğer birkaç ülkeyle birlikte yardım sağlamada çok önemli bir rol oy­nadılar. Türkiye savaşa girebi­lirdi. Bazılarının Türkiye’nin İs­rail ile olan ilişkisi hakkında, sa­vaşa girebileceğini söylediğini duyuyorum. Bunu yapmadılar. Belki de benim yüzümden yap­madılar, ama karşı tarafta sava­şa girebilirdiler” yorumu yaptı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdo­ğan’ın “F-35 konusunda NATO Liderler Zirvesi’nden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum” sözleri üzerine de “Bu gerçekten de iki ülkenin (Türkiye-ABD) faydasına” diye konuştu.

“Zirve Türkiye’de olmasa katılmayabilirdim”

NATO konusunda “hayal kı­rıklığına uğradığını” belirten Trump, “Açıkçası (NATO Zir­vesi) Türkiye’de düzenlenme­miş olsaydı ve dostum olan çok güçlü bir lider, çok güçlü bir ki­şi burada olmasaydı muhte­melen katılmayabilirdim” di­ye konuştu. Trump, NATO’ya “trilyonlarca dolar yatırım yaptıklarını” aktararak, “Ne­den? Avrupa ülkelerini, Ka­nada’yı ve diğerlerini koru­mak için. Genel olarak eskiden Sovyetler Birliği’nden, şimdi ise Rusya’dan gelebilecek teh­ditlere karşı ülkeleri korumak için. Ancak bunun karşılığında bize karşı iyi davranmadılar” ifadelerini kullandı.

"Ukrayna çözüme kavuşacak"

Trump, hem Rusya Devlet Başkanı Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile gö­rüştüğünü belirterek, "Bence iki­si de bir anlaşma yapmak istiyor. Bu kadar uzun sürmesi çok ya­zık, ama bence bir sonuç çıkacak ve Cumhurbaşkanı (Erdoğan) da bu konuda bize yardımcı oluyor. Umarım yakında bu meseleyi çö­züme kavuşturacağız" dedi.

CAATSA’nın kalkması Türkiye’ye 20 milyar dolarlık katkı sağlar

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı milyarlarca dolarlık katkısı olacak. CAATSA’nın kalkmasıyla birlikte savunma sanayi ihracatı artacak maliyet azalacak. Bu durumda savunma sanayi ihracatına en az 2-3 milyar dolar katkı sağlayacak. Pakistan’a yapılması planlanan 1,5 milyar dolarlık ATAK helikopteri satışı ABD motor lisansı engeline takılmıştı. Yaptırımların kalkması, bu tür tıkanmış milyar dolarlık ihracat sözleşmelerinin önünü açacak. Türkiye F35 programına geri dönebilecek.

F35’e yeniden parça tedariki mümkün

Türkiye bugüne kadar Türkiye, F-35 programı için başlangıçta 1.4 milyar dolar civarında bir nakit ödeme yapmıştı. Ayrıca, Türk savunma şirketleri (TUSAŞ, Alp Havacılık vb.) F-35’in binlerce parçasını üretiyordu. Programdan çıkarılmayla Türk şirketlerinin kaybettiği iş hacminin 11 milyar dolar civarında olduğu hesaplanmıştı. Program ortaklığının parça tedariki boyutunda canlanması, sipariş akışı sağlayacak. CAATSA yaptırımlarının kalkması ile uluslararası finans çevreleri tarafından “jeopolitik risk altındaki ülke” konumunda tutulan Türkiye’nin CDS (Kredi Risk Primi) puanını aşağı çeker. Risk priminin düşmesi; Türkiye’nin Türk bankalarının ve büyük holdinglerin dışarıdan borç para alırken ödediği faiz oranlarının düşmesi anlamına gelir. Bu durum, Türkiye’nin dış borç faiz yükünü yıllık bazda yüz milyonlarca dolar azaltır. CAATSA ablukasının kalkması ayrıca, Türkiye’yi uluslararası doğrudan yatırımlar (FDI) için yeniden güvenli bir liman haline getirir. Bu da Borsa İstanbul’a (BIST) ve sanayi yatırımlarına taze döviz girişi sağlar. CAATSA’nın kalkması Türkiye’nin üretim maliyetlerini düşüren, ihracat kapılarını açan ve dışarıdan borçlanma faizini azaltan devasa bir ekonomik kaldıraç işlevi görür. Orta vadede Türkiye ekonomisine yaratacağı toplam rahatlama ve ticaret hacmi 15 ile 20 milyar doları bulabilecek bir ekosistemi tetikler.