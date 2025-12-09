Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü: Diğer liderlerden çok farklı

ABD Başkanı Donald Trump, Politico’ya verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan'ı “dostum” olarak tanımlayan Trump, uluslararası meselelerde sık sık kendisinden aracılık talep edildiğini söyledi.

"O çetin adam, onu çok seviyorum"

Trump, birçok liderin Erdoğan’la iletişimde zorlandığını belirterek, “Erdoğan benim dostum, ne zaman onunla sorunu olan biri olsa onunla konuşamadıkları için benim aramamı istiyorlar. O çok çetin bir adam. Onu çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Trump: O diğer liderlerden çok farklı

Türkiye’nin son yıllardaki dönüşümünü de değerlendiren Trump, Erdoğan’ın liderliğini övgüyle anarak, “Yıllar içinde güçlü bir ülke, güçlü bir ordu inşa etti. Her zaman onunla çözüm buluyor, çok hızlı şekilde hallediyoruz. O, diğer liderlerden çok farklı” dedi.

ABD Başkanı'ndan Avrupa yorumu

Trump, Avrupa’yı “çürüyen” ve “zayıf” liderler tarafından idare edilen bir birlik olarak tanımladı; geleneksel ABD müttefiklerini göç akınını kontrol altına alamamak ve Rusya-Ukrayna savaşını sonuçlandıramamakla eleştirdi. Ayrıca, Avrupa’da kendi siyasi çizgisiyle örtüşen adaylara destek verebileceğinin sinyalini verdi.

"Avrupa ne yapacağını bilmiyor"

Bununla birlikte Trump, Avrupa’daki pek çok yöneticinin etkisiz olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Ne yapacaklarını bilmediklerini düşünüyorum. Avrupa ne yapacağını bilmiyor" ifadesini kullandı.

Röportajın başka bir bölümünde Trump, Maduro’yu devirmek için ABD askerlerinin Venezuela’ya gönderilmesi seçeneğini tamamen dışlamadı ve Maduro yönetiminin "sonunun yaklaştığı" değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada, ABD’de muhafazakâr çevrelerden bazı isimler, Trump’a Venezuela’ya kara gücü sevk etmenin, dış müdahalelere karşı oy veren tabanı rahatsız edebileceği yönünde uyarılarda bulunmuştu.