'Dondurmam Gaymak'la tanınan Özdemir hayatını kaybetti

15 Ocak 2018

“Dondurmam Gaymak” filminin başrol oyuncusu Turan Özdemir, Beykoz’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Beykoz Ortaçeşme Mahallesindeki evinde yaşama veda eden Özdemir’in cenazesi olay yeri incelme ekipleri tarafından yapılan incelmelerin ardından Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı kaydedildi.

Turan Özdemir kimdir?

10 Kasım 1952 tarihinde Muğla'nın Yatağan ilçesinde dünyaya gelen Turan Özdemir, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Bir süre İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptıktan sonra, ardından İstanbul'a yerleşti.2001 yılından itibaren kamera karşısına geçerek bir çok sinema filminde görev aldı.

Turan Özdemir, oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşan ve çekimleri de yine Muğla'da gerçekleştirilen "Dondurmam Gaymak" adlı sinema filminin başrol oyuncusu bu filmle ünlendi.

Turan Özdemir, 10 Haziran 2006 tarihinde 13. Altın Koza Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı.

Özdemir, şu filmlerde rol almıştı; “Pis Yedili, Geniş Aile, Gölgedeki Renkler, Babam Büfe, Üvey Aile, Mevlana Aşkın Dansı, Geç Gelen Bahar, Yağmurdan Sonra, Adem'in Trenleri, Mavi Gözlü Dev, İki Yabancı, Dondurmam Gaymak, Kadın İsterse, Cennet Mahallesi, Estağfurullah Yokuşu, Çekirdek Aile, Aslı ile Kerem, Tatlı Hayat.”

Kaynak: İHA