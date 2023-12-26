Dört hırsız 2 dakikada 12 milyon liralık altın çaldı
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kuyumcuya giren hırsızlar, 2 dakikada yaklaşık 12 milyon lira değerinde altın çaldı.
İlçede Mimaroba Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya 22 Aralık'ta gece saatlerinde giden maskeli 4 şüpheli, daha önce yedeklendiği düşünülen kumandayla kepenkleri açarak işyerine girdi.
Burada yaklaşık 2 dakikada içerideki yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altını çaldığı belirtilen şüpheliler, otomobille kaçtı.
Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık anı da işyerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntüde iş yerine giren şüphelilerin altınları çalıp kaçtığı anlar yer aldı.