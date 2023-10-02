Dört vekil hakkında dokunulmazlık fezlekesi
Demokrat Parti, CHP ve Yeşil Sol Parti'den dört milletvekili hakkındaki fezlekeler Meclis Başkanlığı'na gönderildi.
Haber Merkezi
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Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında fezleke hazırlandı.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.