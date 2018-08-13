'Dövizde manipülasyona' 4 koldan soruşturma

13 Ağustos 2018

Sosyal medya üzerinden 'dövizde manipülasyon' yapan ve kur yükselişini provoke edici söylemlerde bulunan kişilere 4 koldan soruşturma başlatıldı.

İlk olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekonomiyle ilgili manipülatif haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber’in paylaşımında "Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan ’Dövizlerin devlet eliyle TLye çevrilmesi’ serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip ’Dolar kurunun sabitlenmesi’ gibi yalan haber yayan kişi, kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı" ifadeleri yer aldı.

Başsavcılıktan soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyetteki her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit içeren kişi ya da kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik; 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliği hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında; bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türk Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır."

EGM hesapları tespit etti, Bakanlık harekete geçti

Emniyet Genel Müdürlüğü, 346 sosyal medya hesabı hakkında adli tahkikata başlandığını açıkladı.

EGM'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde ülkemiz ekonomisine yönelik dolar kuru manipülasyonu ile olumsuz algı oluşturmayı hedef alan sosyal medyada yapılan paylaşımlar Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca takip edilmekte ve gerekli yasal işlemler hassasiyetle yürütülmektedir.

Sosyal medya üzerinden dolar kur yükselişini provoke edici ve algı oluşturacak şekilde 07.08.2018 tarih itibariyle paylaşım yapan 346 sosyal medya hesabı tespit edilmiş, konu ile ilgili adli tahkikata başlanmıştır."

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca "Sosyal medyada dolar kur yükselişini provoke edici paylaşım yapan 346 hesap tespit edilmiş, adli tahkikata başlanmıştır." açıklaması yapıldı.