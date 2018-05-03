DP'nin cumhurbaşkanı adayı Akşener
DP, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i destekleme kararı aldı.
24 Haziran erken seçimleri öncesinde görüşmeler son sürat devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Uysal'ı ziyaret etti.
Görüşme sonrasında açıklamada bulunan Uysal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akşener'i destekleyeceklerini açıkladı.
Öte yandanCHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin 4'lü ittifak anlaşmasına varmasının ardından yarın protokol imzalayacak.