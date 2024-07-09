Drift ve makas atan sürücüye 39 bin lira ceza

Karayolları Trafik Kanunu gereğince sürücüye, 'makas atmak', 'drift atmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 39 bin 62 lira para cezası uygulandı. Kontrollerde T.S'nin 'drift atmak' maddesini 5 yıl içinde ikinci kez ihlal ettiği için sürücü belgesi iptal edildi.

Ayrıca sürücü hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 'kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli sevk ve idare etmek' maddesini ihlal etmekten adli işlem başlatıldı.