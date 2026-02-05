DSİ kura tarihi: 2026 DSİ kuraları ne zaman çekilecek?

DSİ personel alımı için on binler başvuru yaptı. Şubat ayına girildi ve kura tarihleri araması hızlandı. Hafta sonuna yaklaşılırken "2026 DSİ kuraları ne zaman çekilecek" sorusu da hızlanıyor. İşte DSİ'nin belirlemiş olduğu kura tarihi...

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi. Nihai listenin de şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.