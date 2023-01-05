DSP Genel Başkanı Aksakal'dan yüzde 30 zam tepkisi

Aksakal, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TÜİK'in Kasım 2022 için yüzde 85,5 olarak duyurduğu enflasyon oranını geçen ay için yüzde 64,27 olarak açıklamasının, kamu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi.

Aralık ayı enflasyon oranını, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlarda ana kriter özelliği taşıması nedeniyle düşük gösterme gayreti olduğunu iddia eden Aksakal, "Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30’luk maaş artış oranı da yaşanan hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalmıştır. Henüz çok geç kalınmış değildir, defteri, kitabı bir kez daha detaylı inceleyerek ve değerlendirerek bu ücretler revize edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Önder Aksakal, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin de yetersiz olduğunu anlattı.

"Seçimler için en uygun tarih 7 Mayıs"

Anayasa üzerinden yeni bir tartışma zemini yaratıldığını, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın anayasanın 66. maddesini değiştirme niyetinde olduğunu dile getiren Aksakal, şunları kaydetti:

"Sayın Babacan ve destekçileri iyi bilmelidir ki anayasamızın 3. maddesi gayet açıktır, nettir. Tartışmaya mahal verecek bir içeriği de yoktur. Ayrıca anayasamızın 66. maddesine mesnet teşkil eden gerekçesi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' diyerek ortaya koyduğu tanımdır ve bu tanıma giren halkın tümü Türk milletinin ferdi olarak kabul edilir."

Aksakal, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için en uygun tarihin 7 Mayıs olduğunu sözlerine ekledi.