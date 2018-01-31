ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

DTK Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturma kapsamında gözaltına alınan DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in tutuklanmasına karar verildi.

DTK Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyonda ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" niteliğinde mesaj yayımlayan ve hakkında daha önce başlatılan DTK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güven, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Güven, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde, "silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

afrin leyla güven tutuklama dtk

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.