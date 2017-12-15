Duayen sanayici İbrahim Bodur’un girişimcilik ruhu gençlerde yeşerecek

15 Aralık 2017

Geçen yıl aramızdan ayrılan Kale Grubu’nun kurucusu, duayen sanayici İbrahim Bodur, girişimcilik ruhu adına düzelenen ödül töreninde anıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik” ödülü önceki akşam sahiplerini buldu. Birinciliğini ve projenin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Kale Grubu’nun verdiği 50 bin liralık para ödülünü, otizmli çocuklar için ücretsiz özel eğitim sağlayan Otsimo projesiyle Hasan Zafer Elcik kazandı. İkincilik ve 40 bin liralık para ödülü Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) ile Mine Ekinci’nin, üçüncülük ve 30 bin liralık para ödülü ise Yuvarla uygulamasıyla STK’lara bağışı yaygınlaştıran Emre Danacı ve Erdi Yerebasmaz’ın oldu.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, MV Holding CEO’su Ebru Dorman, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, Adım Adım ve Açık Açık platformlarının kurucusu İ. Renay Onur, Tabit Tarımsal Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın, Google Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yonca Dervişoğlu Brunini ve Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni arasında yer alan Samsun Kumköy İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Dilek Livaneli’den oluşan seçici kurul uzun bir değerlendirme sürecinin sonunda İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’nü kazanan sosyal girişimcileri belirledi.

Ödül töreninde konuşan Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, tüm hayatı boyunca insanı merkeze koyan anlayışından hiç ödün vermeyen babası İbrahim Bodur’un tek başına özgün bir kalkınma modeli oluşturmuş bir vizyoner, yerel değerleri küresel vizyonuyla harmanlayan cesur bir girişimci olduğunu söyledi. Daha nice İbrahim Bodur’ların çıkmasını teşvik etmek ve sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla bu sene ilkini hayata geçirdikleri ve geleneksel hale getirmeyi öngördükleri İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik ödülüyle onun değerlerini ve mirasını yaşatmayı sürdüreceklerini ifade ederek, “Bundan 60 yıl evvel, sosyal girişimcilik nedir henüz telaffuz dahi edilmezken, bir ideal uğruna yola çıkarak imkansızı başarmış, önce insan diyerek sosyal doku ile uyumlu özgün bir kalkınma modeline ve sürdürülebilir başarıya imza atmış, sadece hayatları ve bir şehrin çehresini değiştirmekle kalmamış, Türkiye’nin gelişimine ciddi katkı sağlamış öncü sosyal girişimcilerden İbrahim Bodur’u saygıyla ve minnetle anıyoruz” dedi.

“Geleceğin İbrahim Bodur’ları yetişsin”

Sosyal girişimcileri, hem Türkiye hem de dünya için geleceğin habercileri olarak gördüklerini belirterek, sosyal girişimcileri de kendi alanlarında çığır açacak değişim öncüleri olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Okyay, şunları kaydetti: “Onlar bizim kanatlarımız. Köklerimize ve bizi biz yapan değerlerimize sıkı sıkıya tutunduğumuz kadar, kanatlarımızı açıp uçmayı da önemsiyoruz. Vicdanlı, sorumlu, duyarlı, teknolojiyi iyilik için kullanan, insanı ve sosyal faydayı merkeze koyan girişimcileri destekliyoruz. 60 yıl önce Çan’da sanayinin tohumlarını atarak, Anadolu’da kalkınmanın önünü açan İbrahim Bodur’un vizyonu doğrultusunda geleceğin İbrahim Bodur’ları yetişsin diye bugünden tohum ekiyoruz.”

Gazeteciler İbrahim Bodur'u anlattı

Törende düzenlenen panelde DÜNYA Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Habertürk yazarı Serpil Yılmaz, EGD Başkanı Celal Toprak, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Kanal 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, anılarından yola çıkarak İbrahim Bodur’u anlattı.

DÜNYA Başyazarı Osman Arolat'ın İbrahim Bodur ile ilgili mesajının da okunduğu toplantıda, Özdemir, Çan'daki seramik bayramlarına ilişkin anılarını paylaşırken, Yılmaz, İSO toplantılarında Bodur’un gündeme dair söyleyecek önemli sözleri olduğunu, her zaman manşet çıktığını belirtti.

Güldağ ise İbrahim Bodur’un herhangi bir iş adamı olmadığını vurgulayarak, “Verili koşullardan şikayet etmek yerine onlara hep meydan okudu. Beklentilerini sorunca, genellikle iyimser cevaplar verirdi. Bir söyleşimizde bu durumu dile getirdim. ‘Ben iyimserlik, kötümserlik meselesine pek kıymet vermem. Çünkü her ikisi de insanı hayatın gerçeklerinden koparır’ demişti. İbrahim Bodur pozitif gerçekçiydi. Sorunların elbette farkındaydı. Ama çözüm aşamasında hep pozitif tarafta durdu. Konuşmasında, 'kökler ve kanatlar’ vurgusu yaptı sayın Zeynep Bodur... Rahmetli Bodur, gerçekten de değerleri ile yeniliği, dün ile yarını, yani kökleri ve kanatları kendi kişiliğinde birleştirmişti. Bu gücünün kaynağı ise sadece iş adamı olarak değil, bir yaşam biçimi olarak benimsediği girişimciliğiydi" dedi.