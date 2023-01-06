Dudullu-Bostancı Metro Hattı törenle hizmete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımı tamamlanan Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbulluya hizmet etmenin Türkiye'ye, dünyaya hizmet etmek olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konularda yetkiyi veren İstanbullu, yetkiyi alacak olan da İstanbulludur. Dolayısıyla Ekrem Bey'in verdiği hizmeti sindiremiyorlar. Belediye başkanlarımızın verdiği hizmeti sindiremiyorlar. İstanbul'u beton ormanına çevirdiler, bunu da gayet iyi biliyoruz ama Ekrem Başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda hiç kimse endişe duymasın. Ve biz bu görevi hep birlikte yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Birlikte hak için hukuk için adalet için mücadele edeceğiz. Adaleti bu ülkeye ya getireceğiz, ya getireceğiz."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de açılışlara ve hizmetlere "gıcık" olunduğu için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yasak geldiğini savundu. İmamoğlu'nun 13 bin 500 oy farkla kazandığı seçimin iptal olduğunu söyleyen Akşener, "Seçimi iptal ettiler. Sonra ne oldu? Güzelim İstanbullu, kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla hangi siyasi görüşte olursa olsun, 23 Haziran'da tam 805 bin farkla yeniden seçti." dedi.

Meral Akşener, İstanbul'da 100 bin eve süt verildiğini, 400 bin aileye yardım edildiğini diğer belediyelerde de bu hizmetlerin yapıldığını ancak gürültüyle bunları açıklamadıklarını, resmi olarak kimsenin bilmediği kartların belediyelerce vatandaşlara verildiğini kaydetti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul'a hizmet etmenin sadece bir millete, İstanbullulara değil insanlığa hizmet etmek olduğunu dile getirerek kentin tarihi önemine işaret etti.

Bostancı-Dudullu Metrosu'nun açılışının sadece bir metro açılışı değil, bir zihniyet meselesi olduğunu belirten Davutoğlu, kentin deprem ve yoğun trafik sorunuyla karşı karşıya olduğunu, bu sorunlarla mücadele etmede ve kentin geleceğini planlamada metro yapımına hız vermenin önemli olduğunu anlattı.

Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın 14,3 kilometre uzunluğunda, 13 istasyondan oluşan ve yan unsurları nedeniyle çok boyutlu bir mega proje olduğunu anlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje kapsamında Bostancı istasyonunda 869 araçlık, Kozyatağı istasyonunda 1692 araçlık olmak üzere toplam 2 bin 565 araçlık yeraltı otoparkı inşa ettiklerini ve kısmetse bunları yaz aylarında hizmete açacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından genel başkanlar metro hattının açılış kurdelesini keserek, İmamoğlu rehberliğinde Bostancı İstasyonu’ndan Parseller İstasyonu’na kadar yeni hattı deneyimledi.