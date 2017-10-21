Dumankaya ailesinin maaş talebine ret

21 Ekim 2017

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na "himmet" adı altında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum olarak atandığı Dumankaya İnşaat firmasının eski sahibi ve ortaklarının, geçimlerini sağlayamadıkları gerekçesiyle savcılığa maaş bağlanması talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye "himmet" adı altında finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, TMSF'ye devredilmesine karar verilen Dumankaya İnşaat firması eski sahibi ve ortakları şüpheliler Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi ve Semih Serhat Dumankaya, savcılığa maaş bağlanması talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, 22 Eylül 2016'da Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından Dumankaya ailesinin tüm şirketlerine kayyum ataması yapıldığı belirtildi.

Dilekçede, daha önce verilen karar ile Dumankaya grubunun tüm şirketlerine, ortaklarının şahsi mal varlıklarına, şahsi banka hesaplarına tedbir konulduğu aktarılan dilekçede, Dumankaya ailesi mensuplarının tasarruf edebileceği hiçbir şahsi mal varlığı bulunmadığı ve bankalarda yüklü miktarlarda paraları olmadığı için ciddi şekilde maddi ve manevi sıkıntıya düştüğü ileri sürüldü.

Dumankaya ailesinin en küçüğü 3 en büyüğü 75 yaşında olan 21 kişilik bir aileden oluştuğu, bu 21 kişilik ailenin 10 ferdinin de eğitim çağına gelmiş çocuklardan oluştuğu aktarılan dilekçede, "Cep telefonundan arabaya, arabadan eve kadar her şeyimizi şirketlerimiz üzerine yaptık ve şahsımız üzerine herhangi bir kayda değer mal varlığı tutmadık. Tedbir kararı nedeniyle aile fertlerinin bu şartlar altında bir yerde çalışma veya yeni bir iş kurma şansları da, maddi imkanları da yoktur." ifadelerine yer verildi.

Şüpheliler, Halit Dumankaya, Uğur Dumankaya, Ayla Dumankaya Pirinççi ve Semih Serhat Dumankaya imzasıyla sunulan dilekçeyi inceleyen savcılığın, yürütülmekte olan ceza soruşturmasıyla ilgisi bulunmaması nedeniyle söz konusu talebin reddine karar verdiği belirtildi.

Bu arada, savcılığın kayyum olarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğince TMSF'yi belirlemesi nedeniyle söz konusu talebin muhatabının da bu kurum olduğunun şüphelilere bildirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA