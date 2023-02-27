Dünya Bankası'ndan 'Türkiye' raporu: Fiziksel hasar 34,2 milyar dolar

Dünya Bankası Grubu ve ortaklarının Türkiye'de gerçekleştirecekleri ilk müdahaleler için bilgi girdisi sağlamak ve hükümetin iyileştirme ve yeniden inşa planlamasını desteklemek için hazırlanan raporda, devam eden artçı şokların zaman içinde bu hasar tahminini daha da yukarı çıkarabileceği belirtildi.

6 Şubat tarihinde yaşanan 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler ile ardından yaşanan 7 bin 500'ün üzerindeki artçı sarsıntı ve iki farklı deprem, Türkiye'nin güneyindeki 11 ilde çok ağır bir hasara yol açarak ülkenin 80 yıldan uzun bir süredir yaşadığı en büyük afet olarak kayda geçti

Afet sonrası hasar tahmin raporu

Türkiye'deki doğrudan fiziksel hasarlar üzerinde odaklanılan Küresel Hızlı Afet Sonrası Hasar Tahmini (GRADE) Raporu'nda, 1,25 milyon insanın yaşadığı binaların orta ila ağır derecede hasar görmesi veya tamamen çökmesi nedeniyle geçici olarak evsiz hale geldiği tahminine yer verildi

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 7,4'ü

Raporda ayrıca tahmin edilen hasarın yüzde 81'inin yaklaşık 6,45 milyon kişinin (Türkiye’nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 7,4'ü) yaşadığı Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman illerinde meydana geldiği vurgulandı.

Dünya Bankası tarafından paylaşılan raporda şu ifadelere yer verildi:

- Konut binalarında meydana gelen doğrudan hasarlar toplam hasarın yüzde 53'ünü (18 milyar $) oluştururken, toplam hasarın yüzde 28’i (9,7 milyar dolar) konut dışı binalarda (örneğin sağlık tesisleri, okullar, kamu binaları ve özel sektör binaları), yüzde 19’u (6,4 milyar dolar) ise altyapı tesislerinde (örneğin yollar, elektrik, su temini) meydana gelmiştir.

- Rapordaki hasar tahminleri, Türkiye ekonomisinin maruz kalacağı daha geniş çaplı ekonomik etkileri ve kayıpları veya doğrudan hasarlardan önemli ölçüde daha fazla olabilecek ve daha derinlemesine bir değerlendirme gerektirecek iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerini içermemektedir.

Dünya Bankası Grubu’nun Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“- Bu afet sonucunda büyük kayıplar ve acılar yaşayan Türkiye ve Suriye halklarının acılarını tüm kalbimizle paylaşıyoruz. Küresel toplumun bu çok büyük ölçekli yardım ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için seferber olmasını görmek ise cesaret vericidir. Dünya Bankası da Türkiye’nin iyileştirme çabalarını desteklemek için teknik uzmanlık birikimini ve finansman olanaklarını derhal harekete geçirmiştir.”