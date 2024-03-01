DÜNYA bir kültürdür, ekonomi yayıncılığının kurumsal inşasını yaptı

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah ÖZDEMİR

Ülkemiz de bu dönemde piyasa mekanizmasının rolünü artırma hedefi bağlamında önemli bir yapısal dönüşüm geçirmiştir. Bu süreç aynı zamanda ekonomi gazeteciliği kavramının da literatüre girmesini sağlamıştır. Ülkemizde ekonomi yayıncılığının kurumsal açıdan inşası ilk sayısı ile DÜNYA Gazetesiyle başlamıştır.

DÜNYA Gazetesinin kurucusu ve duayen gazeteci Nezih Demirkent çok değerli ilkeleri ile yeni bir vizyon ortaya koymuş ve böylece DÜNYA Gazetesi ülkemiz iş dünyasının sesi, gözü, kulağı haline gelmiştir.

Ekonominin nabzını tutan DÜNYA Gazetesi tarafsız, ilkeli ve özgün haberciliği ve ekonominin tüm aktörlerini kucaklayıcı yapısı ile hem gazeteciler için bir okul hem de yeniliklerin ve sektördeki gelişmelerin aynası konumundadır. İş dünyası olarak; ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerden, en kolay ve en süratli şekilde DÜNYA Gazetesi sayesinde haberdar olabiliyoruz.