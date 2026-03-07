Dünya çifte savaş arasında sıkışıyor

Recep ERÇİN

Sanayi ve Teknoloji Baka­nı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin adeta bir ateş çemberinin ortasında yer aldı­ğını belirterek, “Dört yıldır de­vam eden kuzeyimizdeki sava­şın ne zaman biteceğine dair bir öngörü yok. Uzun bir süredir de­vam eden ve halen temel insanı haklarından mahrum bırakılan Gazzeli kardeşlerimizin uğra­dığı soykırım ve yine yanı başı­mızda komşumuz İran bir sava­şa sahne oluyor” dedi.

Dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi ol­mayacağı bir döneme adım atıl­dığına dikkat çeken Bakan Kacır, 80 yıla yakın zamandır dünya­ya serbest ticaret ve küreselleş­menin vadedildiğini, her ne ka­dar bu dönemde zenginleşme olsa da dünyadaki adaletsizlik­lerin son bulmadığını vurgula­dı. Bu küreselleşme hikayesinin müelliflerinin artık bunun böyle devam etmeyeceğini söylemeye başladıklarına dikkat çeken Ba­kan Kacır, “Serbest ticaret ve kü­reselleşme geride kaldı diyorlar. Dünya bir ticaret ve teknoloji sa­vaşının arasına sıkıştırılmak is­teniyor” diye konuştu.

“Cephede güçlü değilseniz masada güçlü olamazsınız”

Malatyalı İş İnsanları Derne­ği’nin (MİAD) İstanbul’da dü­zenlenen geleneksel iftar prog­ramında Malatyalı iş insanlarıy­la bir araya gelen Bakan Kacır, her daim hür ve bağımsız yaşama arzusuna sahip Türk Milleti’ni ve Türkiye’yi yaşanan olumsuz­luklardan uzak tutmak için can­la başla çalıştıklarını ifade etti.

Kacır, “Taviz vermeyeceğimiz bir prensibimiz, bir ilkemiz var. Bu vatanın bir metre karesine 86 milyonun tek bir ferdinin kılına zarar gelmesine Allah’ın izniyle asla izin vermeyeceğiz” dedi. Sa­vunma sanayiindeki gelişmelere işaret eden Bakan Kacır, “Çelik Kubbe’yi tamamlayacağız. Füze­lerimizin menzillerini uzataca­ğız.

Savunma sanayisinde attı­ğımız adımlar, Türk Silahlı Kuv­vetleri’nin dünyanın en modern en ileri teknolojilere sahip sa­vunma sistemlerini kullanabil­mesini mümkün kıldı” ifadele­rini kullandı. Kacır, şunları söy­ledi: “Cephede güçlü değilseniz masada güçlü olamazsınız. Tür­kiye bugün kendi hava savunma sistemlerini geliştirebilen üre­tebilen kendi seyircilerini ge­liştirebilen, üretebilen, balistik füzelerini geliştirebilen, ürete­bilen bir ülke ve bütün bunları teknolojinin en ileri imkanlarıy­la hayata geçiren bir ülke. Bugün elektronik harpte dünyanın en başarılı birkaç ülkesi arasında­dır. Türkiye bugün görüntüleme uydularını haberleşme uydula­rını üretebilen sayılı ülkeler ara­sındadır. Bugün siber kabiliyet­lerde dünyanın en ileri ülkeleri arasındadır.”

OSB’lerde 60 bin fabrika faaliyet gösteriyor

Son 23 yılda Türkiye’nin dört bir yanının Organize Sanayi Böl­geleri (OSB) ve endüstri bölgele­riyle buluştuğunu anlatan Bakan Kacır, “23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 373’e çıkardık. 23 yıl önce OSB’lerimizde 11 bin fabrika çalışıyordu. Şimdi Tür­kiye’nin OSB’lerinde 60 bin fab­rikanın bacası tütüyor. 23 yıl ön­ce OSB’lerimizde 415 bin kar­deşimiz istihdam ediliyordu. Şimdi Türkiye’nin OSB’lerinde 2 milyon 700 bini aşkın kardeşi­miz alın teriyle, akıl teriyle Tür­kiye’nin kalkınmasına güç katı­yor” bilgilerini paylaştı.

Türkiye’de 114 Teknoparkta 12 bin 500 girişimin araştırma geliştirme odaklı çalıştığını ve bu alanda çalışanların sayısının geçmişte 29 bin civarında oldu­ğunu kaydeden Kacır, “Araştır­ma geliştirmeye ayırdığımız yıl­lık kaynak sadece 1 milyar 200 milyon dolardı. Şimdi Türki­ye’de AR-GE insan kaynağımız 311 bin. Bir yılda araştırma geliş­tirmeye ayırdığımız pay 20 mil­yar dolar. Bütün bunlar Türk özel sektörü sayesinde oldu” dedi.

Malatya’ya dört yeni sanayi alanı

Son 23 yılda OSB’lerin büyüklüğünü Malatya’da 650 hektardan 2 bin 314 hektara yükselttiklerini kaydeden Bakan Kacır, “OSB’lerimizde istihdamı 5 binden 25 bine çıkardık. Deprem felaketinin ardından 640 hektar büyüklüğünde 4 yeni sanayi alanını Malatya’da ilan ettik. Sanayimizin yeniden toparlanmasına yönelik projelere Malatya’da 7 milyar 300 milyon lira finansman sağladık. İki hafta önce Malatya ziyaretimizde 6 milyar 200 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz 10 projenin açılışını gerçekleştirdik” diye konuştu.

"Döviz dönüşüm desteği yüzde 10 olmalı"

MİAD Başkanı Yunus Akdaş, iftar programında yaptığı konuşmada Malatya’ya Gençlik ve Bilim Merkezi kuracaklarını söyledi. “Milli Teknoloji Hamlesi ruhu ve müfredatını yerleştireceğiz” diyen Akdaş, “Sevgili gençler bu işin merkezinde olacaksınız. Öyle uzaktan sevmek yok. Gideceksiniz onların yanlarında olacaksınız. Bilim Merkezi’ni sadece bina olarak değil geleceğe atılmış bir imza olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Programda söz alan Malatya Pütürgeli iş insanı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise, “Son 3 yıldır işler yolunda gitmiyor.

Malatya’nın da can damarı olan hazır giyim daralıyor. 371 bin istihdam kaybınız var. Her şeye rağmen 12 milyar dolar cari fazla verdik. Bozulan kur ve enflasyon dengesi yüzünden ihracat olumsuz etkileniyor. İstihdam destekleri için hükümetimize teşekkür ediyorum. Mevcut koşullarda destekler sektörü ayağa kaldırmaya yetmiyor. İstihdam desteği 6 bin liraya, asgari ücret desteğinin de 2 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz. Hazır giyimde döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılmasını istiyoruz” şeklindeki taleplerini dile getirdi.