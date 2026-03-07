Dünya çifte savaş arasında sıkışıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, dünyanın bir ticaret ve teknoloji savaşının arasına sıkıştırılmak istendiğini söyledi. İş dünyasına seslenen Kacır, “Çelik kubbeyi tamamlayacağız. Füzelerimizin menzilini uzatacağız” dedi.
Recep ERÇİN
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin adeta bir ateş çemberinin ortasında yer aldığını belirterek, “Dört yıldır devam eden kuzeyimizdeki savaşın ne zaman biteceğine dair bir öngörü yok. Uzun bir süredir devam eden ve halen temel insanı haklarından mahrum bırakılan Gazzeli kardeşlerimizin uğradığı soykırım ve yine yanı başımızda komşumuz İran bir savaşa sahne oluyor” dedi.
Dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme adım atıldığına dikkat çeken Bakan Kacır, 80 yıla yakın zamandır dünyaya serbest ticaret ve küreselleşmenin vadedildiğini, her ne kadar bu dönemde zenginleşme olsa da dünyadaki adaletsizliklerin son bulmadığını vurguladı. Bu küreselleşme hikayesinin müelliflerinin artık bunun böyle devam etmeyeceğini söylemeye başladıklarına dikkat çeken Bakan Kacır, “Serbest ticaret ve küreselleşme geride kaldı diyorlar. Dünya bir ticaret ve teknoloji savaşının arasına sıkıştırılmak isteniyor” diye konuştu.
“Cephede güçlü değilseniz masada güçlü olamazsınız”
Malatyalı İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) İstanbul’da düzenlenen geleneksel iftar programında Malatyalı iş insanlarıyla bir araya gelen Bakan Kacır, her daim hür ve bağımsız yaşama arzusuna sahip Türk Milleti’ni ve Türkiye’yi yaşanan olumsuzluklardan uzak tutmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.
Kacır, “Taviz vermeyeceğimiz bir prensibimiz, bir ilkemiz var. Bu vatanın bir metre karesine 86 milyonun tek bir ferdinin kılına zarar gelmesine Allah’ın izniyle asla izin vermeyeceğiz” dedi. Savunma sanayiindeki gelişmelere işaret eden Bakan Kacır, “Çelik Kubbe’yi tamamlayacağız. Füzelerimizin menzillerini uzatacağız.
Savunma sanayisinde attığımız adımlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın en modern en ileri teknolojilere sahip savunma sistemlerini kullanabilmesini mümkün kıldı” ifadelerini kullandı. Kacır, şunları söyledi: “Cephede güçlü değilseniz masada güçlü olamazsınız. Türkiye bugün kendi hava savunma sistemlerini geliştirebilen üretebilen kendi seyircilerini geliştirebilen, üretebilen, balistik füzelerini geliştirebilen, üretebilen bir ülke ve bütün bunları teknolojinin en ileri imkanlarıyla hayata geçiren bir ülke. Bugün elektronik harpte dünyanın en başarılı birkaç ülkesi arasındadır. Türkiye bugün görüntüleme uydularını haberleşme uydularını üretebilen sayılı ülkeler arasındadır. Bugün siber kabiliyetlerde dünyanın en ileri ülkeleri arasındadır.”
OSB’lerde 60 bin fabrika faaliyet gösteriyor
Son 23 yılda Türkiye’nin dört bir yanının Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve endüstri bölgeleriyle buluştuğunu anlatan Bakan Kacır, “23 yılda OSB’lerimizin sayısını 191’den 373’e çıkardık. 23 yıl önce OSB’lerimizde 11 bin fabrika çalışıyordu. Şimdi Türkiye’nin OSB’lerinde 60 bin fabrikanın bacası tütüyor. 23 yıl önce OSB’lerimizde 415 bin kardeşimiz istihdam ediliyordu. Şimdi Türkiye’nin OSB’lerinde 2 milyon 700 bini aşkın kardeşimiz alın teriyle, akıl teriyle Türkiye’nin kalkınmasına güç katıyor” bilgilerini paylaştı.
Türkiye’de 114 Teknoparkta 12 bin 500 girişimin araştırma geliştirme odaklı çalıştığını ve bu alanda çalışanların sayısının geçmişte 29 bin civarında olduğunu kaydeden Kacır, “Araştırma geliştirmeye ayırdığımız yıllık kaynak sadece 1 milyar 200 milyon dolardı. Şimdi Türkiye’de AR-GE insan kaynağımız 311 bin. Bir yılda araştırma geliştirmeye ayırdığımız pay 20 milyar dolar. Bütün bunlar Türk özel sektörü sayesinde oldu” dedi.
Malatya’ya dört yeni sanayi alanı
Son 23 yılda OSB’lerin büyüklüğünü Malatya’da 650 hektardan 2 bin 314 hektara yükselttiklerini kaydeden Bakan Kacır, “OSB’lerimizde istihdamı 5 binden 25 bine çıkardık. Deprem felaketinin ardından 640 hektar büyüklüğünde 4 yeni sanayi alanını Malatya’da ilan ettik. Sanayimizin yeniden toparlanmasına yönelik projelere Malatya’da 7 milyar 300 milyon lira finansman sağladık. İki hafta önce Malatya ziyaretimizde 6 milyar 200 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz 10 projenin açılışını gerçekleştirdik” diye konuştu.
"Döviz dönüşüm desteği yüzde 10 olmalı"
MİAD Başkanı Yunus Akdaş, iftar programında yaptığı konuşmada Malatya’ya Gençlik ve Bilim Merkezi kuracaklarını söyledi. “Milli Teknoloji Hamlesi ruhu ve müfredatını yerleştireceğiz” diyen Akdaş, “Sevgili gençler bu işin merkezinde olacaksınız. Öyle uzaktan sevmek yok. Gideceksiniz onların yanlarında olacaksınız. Bilim Merkezi’ni sadece bina olarak değil geleceğe atılmış bir imza olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Programda söz alan Malatya Pütürgeli iş insanı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise, “Son 3 yıldır işler yolunda gitmiyor.
Malatya’nın da can damarı olan hazır giyim daralıyor. 371 bin istihdam kaybınız var. Her şeye rağmen 12 milyar dolar cari fazla verdik. Bozulan kur ve enflasyon dengesi yüzünden ihracat olumsuz etkileniyor. İstihdam destekleri için hükümetimize teşekkür ediyorum. Mevcut koşullarda destekler sektörü ayağa kaldırmaya yetmiyor. İstihdam desteği 6 bin liraya, asgari ücret desteğinin de 2 bin liraya çıkarılmasını istiyoruz. Hazır giyimde döviz dönüşüm desteğinin yüzde 10’a çıkarılmasını istiyoruz” şeklindeki taleplerini dile getirdi.