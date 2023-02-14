Dünya Gazetesi çağrı yapmıştı: Şimdi de barınma seferberliği

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için AFAD ile koordineli olarak bin konut bağışladıklarını açıkladı. Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak bin konut bağışlıyoruz. İnanıyorum ki tüm milletimiz bu ihtiyacı gidermek için elinden gelen ne varsa, imkânı nispetinde desteğini esirgemeyecektir. Tüm milletimizi ve imkânı olan tüm kurumlarımızı, afetzedelere adeta yaşam umudu olacak konut seferberliğine de davet ediyorum. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız” dedi. Bayraktar, Kahramanmaraş’ta vatandaşların acil barınma ihtiyacını gidermesi amacıyla 2 bin kişinin barınacağı 520 konteynerin 1.5 ay sonra tamamlanacağını söyledi.

Limak, Hatay’da konteyner kent kuruyor

Limak Şirketler Grubu, Hatay’da iki ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği konteyner kent kurulumuna başladı ve bu sayının gelecek günlerdeki planlamalara göre artırılacağını belirtti. Şirket, kent kurulumunun ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yapıldığının altını çizerek, konteyner kentlerin yaklaşık 2 hafta içinde altyapıları ile birlikte tamamlanacağı bilgisini verdi. Yatak, battaniye, ısınma, elektrik, sıcak su, banyo ve tuvalet gibi altyapı hizmetleri de Limak tarafından sağlanacak olan konteyner kentlerin sayısı, gelecek günlerde oluşacak planlamalara göre daha da artırılacak.

İnsay'dan mobil tuvalet

İnsay Yapıt, mobil duş, mobil tuvalet, koğuş banyo ve yemekhane olarak kullanılmak üzere 25 adet konteyneri afet bölgelerine gönderdi. İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, “Gün, birlik günüdür. Afetzede vatandaşımızın önemli ihtiyaçlarını tespit ederek yaraları biraz da olsa sarma gayreti içine girdik. Depremin ilk gününden itibaren afetten etkilenen illerimize ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla mobil duş, mobil tuvalet, banyo, koğuş ve yemekhane olarak kullanılmaya uygun konteynerlerin gönderimini sağladık. İlerleyen zamanlarda da depremzedelerimizin yaralarını sarmak için buradayız” dedi.

Sinpaş, konteyner tırını yola çıkardı

Sinpaş Holding de afet bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda yaklaşık bin kişinin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam konteynerlerini taşıyan 60 yardım tırını, Marmaris Kızılbük proje alanından kafile kafile yola çıkarmaya devam ediyor.

Tekirdağ Valiliği karavan gönderdi

Tekirdağ Valiliği’nden 285 tır, 93 kamyon, 78 kamyonet, 27 konteyner ve 7 seyyar mutfak, 5 bin 25 yaşam konteyneri, 48 seyyar banyo, 75 seyyar tuvalet ve 1 karavan deprem bölgesine gönderildi. Çeşitli özelliklerde 114 araç, 49 jeneratör, 3 seyyar aydınlatma, 2 bin 100 litre yakıt ve termal izleme cihazı da deprem bölgesine götürüldü.

İZTO’dan demonte konteyner

İzmir Ticaret Odası (İZTO), “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye, 25 dakikada kurulumu tamamlanan ve kolay taşınabilen “portatif konteyner” gönderecek. İZTO'dan yapılan açıklamada, "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyası kapsamında mühendislik, mimarlık ve inşaat meslek komitelerince portatif konteyner projesi hazırlandığı bildirildi. Açıklamada, konteynerlerin demonte şekilde taşınabildiği ve 25 dakikada kurulabildiği kaydedildi. Proje kapsamında ilk etapta 200 konteynerin üretilerek deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.