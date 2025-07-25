Dünya Gazetesi duyurmuştu! Trump, Fed binası üzerinden Powell’a yükleniyor: Faiz baskısı mı, görevden alma çabası mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Fed’in Washington’daki merkez binasının süren yenileme çalışmalarını yerinde incelemek üzere şantiye alanını ziyaret etti. Ancak bu ziyaret, sıradan bir inceleme turundan çok daha fazlasına dönüştü. Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a hem faiz indirimi hem de renovasyon maliyetleri üzerinden "baskı" yaptı.

Trump’a ziyarette, Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Bütçe Direktörü Russ Vought ve Fed karşıtı söylemleriyle bilinen Federal Konut Finans Kurumu Başkanı Bill Pulte de eşlik etti.

Özellikle Vought’un binanın yenilenmesini “gösterişli” olarak nitelendirmesi, Trump’ın siyasi söylemlerini besledi.

"Faiz indirirse harika olur ama yapacak bir şey yok"

Trump, binanın maliyetinin başlangıçtaki 1,9 milyar dolarlık tahminden 3,1 milyar dolara çıktığını öne sürdü.

Powell ise bu rakamı reddederek, projenin resmi bütçesinin 2,5 milyar dolar olduğunu ve Trump’ın ilave binaları da hesaba kattığını belirtti.

Tansiyonun yükseldiği anlardan birinde Trump, "Faiz indirirse harika olur ama başka yapacak bir şey yok, ne diyebilirim ki?" diyerek baskısını yineledi.

Dünya Gazetesi 2 yıl önce dikkat çekmişti

Bu gelişmelerin ışığında dikkat çeken bir diğer detay ise, Dünya Gazetesi yazarı Cüneyt Dirican’ın 23 Mayıs 2023 tarihli yazısı oldu.

Dirican, o yazıda Fed’in operasyonel bütçesine dair çarpıcı noktaları gündeme getirmiş ve Fed’in teknolojiye ayırdığı kaynağın bina yenileme harcamalarının altıda biri olduğuna dikkat çekmişti.

Dirican’ın analizine göre, araştırma bütçesi kesintiye uğrarken, bina yatırımları “ihtişamdan tasarruf edilmediğini” gösteriyor ve bu durum, Powell liderliğindeki Fed’in kamuoyu nezdinde eleştirilmesine zemin hazırlıyordu.

Görevden alma tehditlerinden geri adım atmasına rağmen Trump'ın bu tür ziyaretler gerçekleştirerek Powell üzerindeki kamuoyu baskısını artırmaya çalıştığı düşünülüyor.

Maliyeti artıran lüks unsurlar azatıldı

Bloomberg’in analizine göre, renovasyon maliyetlerinin şişmesinin arkasında patlamaya dayanıklı camlar, yeraltı ofisleri, asbest temizliği ve Homeland Security standartları gibi zorunlu güvenlik unsurları yer alıyor.

Ayrıca tartışmalara konu olan çatı terasları ve süs havuzları gibi lüks unsurlar da projeden çıkarılmış durumda.

Sonuç olarak, Trump’ın Fed binası üzerinden başlattığı bu yeni baskı dalgası, önümüzdeki dönemde Powell’ın faiz kararları üzerindeki siyasi etki tartışmalarını daha da alevlendirecek gibi görünüyor.

Cüneyt Dirican’ın yıllar önce dikkat çektiği bütçe şişkinliği ve iletişim zafiyeti ise bu tartışmalarda kilit bir argüman haline gelmiş durumda.