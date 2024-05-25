Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye ilk sırada yer aldı
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) 2024 yılının en iyi 100 ekmeğini belirledi. Dünya mutfağından birçok lezzetin yer aldığı listede Türkiye'den bir ekmek ilk sırada yer aldı.
Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Listede, ilk sırada Bafra pidesi, 2'nci sırada Samsun pidesi yer aldı. 38'inci sırada gözleme, 41'inci sırada pide ekmeği, 43'üncü sırada ise ramazan pidesi kendine yer buldu.
Listede 64'üncü sırada ise Terme pidesi yer aldı. 70'inci sıraya yufka, 94'üncü sıraya da bazlama geldi. İlk 10 sıralaması şu şekilde:
10. Pão de queijo / Brezilya
9. Piadina Romagnola / İtalya
8. Naan / Hindistan
7. Amritsari kulcha / Hindistan
6. Qutab / Azerbaycan
5. Pan de bono / Kolombiya
4. Butter Garlic Naan / Hindistan
3. Roti canai / Malezya
2. Samsun Pidesi / Türkiye
1. Bafra Pidesi / Türkiye