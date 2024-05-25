Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye ilk sırada yer aldı

Lezzet eleştirmenlerinin incelemelerini ve yemekler hakkında yapılan araştırmaları bir araya getiren seyahat rehberi TasteAtlas, dünyanın en iyi ekmeklerini sıraladı. Listede, ilk sırada Bafra pidesi, 2'nci sırada Samsun pidesi yer aldı. 38'inci sırada gözleme, 41'inci sırada pide ekmeği, 43'üncü sırada ise ramazan pidesi kendine yer buldu.

Listede 64'üncü sırada ise Terme pidesi yer aldı. 70'inci sıraya yufka, 94'üncü sıraya da bazlama geldi. İlk 10 sıralaması şu şekilde:

10. Pão de queijo / Brezilya

9. Piadina Romagnola / İtalya

8. Naan / Hindistan

7. Amritsari kulcha / Hindistan

6. Qutab / Azerbaycan

5. Pan de bono / Kolombiya

4. Butter Garlic Naan / Hindistan

3. Roti canai / Malezya

2. Samsun Pidesi / Türkiye

1. Bafra Pidesi / Türkiye