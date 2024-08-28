Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi'nin yeni üyesi: Salda Gölü

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, 'Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi'nde yer aldı.Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) başlatılan ve UNESCO tarafından desteklenen proje kapsamında iki yılda bir açıklanan listede Salda Gölü'nün yer alması sevinç yarattı.

Listenin açıklanmasının ardından açıklama yapan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği Başkanı Nizamettin Kazancı, proje kapsamında ilki 2022'de açıklanan listenin ikincisinin bu sabahki kongrenin basın toplantısında duyurulduğunu söyledi.

Listenin 131. sırasında yer alan Salda Gölü için kullanılan açıklamada: "Hidromanyezit mikrobiyalitler biriktiren derin alkali gölü, Mars'taki olası eski yaşama dair ipuçları içeriyor olabilir" cümlesi yer aldı.

Doğal varlıklarımızın bilimsel önemi kayda geçiyor

Listede yer alan jeolojik miraslardan 20'sinin de 5'er dakikalık sunumlar şeklinde tanıtıldığını anlatan Kazancı, "Tanıtılanların içinde Salda Gölü'müz de var. Listeye aday olarak ülkelere verilen kota dahilinde Salda Gölü ve Nemrut Kalderası'nı sunduk. Açıklanan listede sadece Salda Gölü'nü gördük, Nemrut listede yer almadı. Listeye girsin veya girmesin doğal varlıklarımızın bilimsel önemi azalmayacaktır. Nemrut'un neden giremediğini soruşturacağız ama benim kişisel kanaatim, benzer özellikteki volkanların listede çokça yer alması."

Mars'ın dünyadaki yansıması

Kongrenin basın toplantısında Salda Gölü'nün, Mars'ta milyarlarca yıl önceki hayatın yeryüzündeki benzeri olarak sunulduğunu, "Mars Analog of lake Salda" diye takdim edildiğini aktaran Kazancı, Salda'yı çökeltilerin öneminden dolayı listeye önerdiklerini, bunun kitabının da hazırlandığını bildirdi.

Turizme hayat verecek bir adım

Salda Gölü'nün "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nde yer almasının, bilinirliğini daha da artıracağına işaret eden Kazancı, şöyle konuştu: "Salda'yı çok daha iyi korumamız gerekiyor. Listede yer alması Salda'nın daha iyi korunması anlamına geliyor. Salda'nın korunması yönünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Burdur Valiliğinin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun ve diğer kamu kuruluşlarının iyi niyetli çabaları var. Salda, önümüzdeki yıllarda turizm merkezi olacaktır. Beklentileri karşılamak ve jeoturizmin sürdürülebilirliği için korumaya azami dikkat edilmesi gerekir. Turist baskısını da sınırlamak ve iyi yönetmek gerekir. " Kazancı, Salda Gölü'nü ziyaret edenlere, hassas alanlara basmamaları, göle özen göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Listede dünyanın dört bir yanından örnekler yer alıyor

Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi'nde, İtalya'nın Vezüv Dağı, İrlanda'da bulunan Burnen ve Moher Kayalıkları, Fransa'daki Pelée Volkanik Dağı, Japonya’daki Kikaijima Adası'nın holosen mercan kayalığı terasları, Avustralya’daki Köpekbalığı Körfezi, İtalya’daki Agno Vadisi'nin litostratigrafik dizisi gibi pek çok oluşum yer alıyor.