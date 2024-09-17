Dünyanın en zehirli örümceklerinden... Vatandaşın dikkati sayesinde fark edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölü sahil kesiminde kafe işleten bir vatandaş, çalılık alanda bulunan örümceği fark etti.

Örümceğin videosunu çeken vatandaş internetten aldığı bilgilerde gördüğü hayvanın dünyanın en zehirli örümcekleri arasında görülen loblu örümcek 'argiope lobata' olduğunu öğrendi.

İHA'nın haberine göre; bu örümcek türünün insanlara yönelik zararsız olduğu böcek ve çekirgelerle beslenen bir tür olduğu biliniyor.

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen loplu örümcek, Türkiye’de genellikle Akdeniz bölgesinde görülür. Fakat ağustos ayından bu yana Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş’ta da görüldü.

Loplu örümcek nasıl bir tür?

Loplu örümcekler (argiope lobata) ağ ören örümcekler ailesinde yer alıyor. Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da yaşıyorlar.

Açık ten renginde, sahil kumu tonlarında ya da sarı tonlarında olabilen bu örümceler oldukça iri yapılı bir tür.

Erkekleri 6 mm civarındayken, dişileri erkeklerin yaklaşık dört katı bir uzunluğa erişebiliyor.

Loplu örümcek, Türkiye’de genellikle Akdeniz bölgesinde görülüyor. Fakat ağustos ayından bu yana Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş’ta da görüldü.