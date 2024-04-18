Duygu Nebioğlu'nun annesini (Suphiye Orancı) Müge Anlı buldu: Ablasının babasıyla ilgili yeni iddia

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Nebioğlu, son olarak annesini bulmak için Müge Anlı'ya çıktı. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın programa davet ettiği Duygu Nebioğlu canlı yayında konuştu. Yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.

Annesi ile en son 2010 yılında, babasının Metin Akpınar olduğunu yeni öğrendiği zamanlarda görüştüğünü anlatan Duygu Nebioğlu, hayatta olduğunu bildiği annesine kavuşmak istediğini anlattı.

Dört kız kardeşi olduğunu anlatan Nebioğlu, annelerinin Almanya'da olduğunu bildiklerini söyledi. Evlatlık olduğunu ikiz kardeşi ile birlikte 10 yaşında öğrenen Duygu Nebioğlu'na öz ailesinin trafik kazasında öldüğü söylenmişti.

Yıllar sonra mektup ortaya çıktı

Kendisi hakkında yapılan haber üzerine bir gazeteciye mektup yazan anne Suphiye'nin neden çocukları ile ilgilenemediği ortaya çıktı. Mektupta Suphiye Orancı'nın, "Yurt müdürüne söyleyin, benim evlatlık verilecek çocuklarım yok! Kızlarımı geldiğim zaman orada görmek istiyorum. Onlar öksüz değil, anneleri var" diyerek elbet bir gün cezaevinden çıkacağını ve kızlarına kavuşmak istediğini yazdığını anlattı.

İbrahim Tatlıses'in filminde oynamış

Hayatını kaybeden anneannesinin sır küpü olduğunu belirten Duygu Nebioğlu, annesinin anneannesi tarafından ajanslara götürüldüğünü, İbrahim Tatlıses'in filminde oynadığını belirtti. Annesi ve babasının tanışma hikayesi sorusuna yanıt veren Duygu Nebioğlu, ikilinin geçmişinin bir trafik kazasına dayandığını söyledi.

Suphiye Orancı Almanya'da bulundu

Almanya'daki evine ulaşılan Suphiye Orancı, eşinin evde olduğunu belirttikten sonra "Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı ve görüntü vermek istemedi.

Canlı yayında yeni iddia

Dilara canlı yayındayken Suphiye Ormancı'nın 35 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlandı ve Dilara'nın babasının başka bir ünlü isim olduğunu iddia etti. Müge Anlı o ismi duyunca çok şaşırdı ve "Şimdi söylemem" ifadelerini kullandı.

Duygu Nebioğlu, "bir kardeşinin babasının da medya dünyasından ünlü biri olduğu" açıklamasıyla Türkiye’nin gündemine oturmuştu. O kişinin Uğur Dündar olduğu iddia edilse de duayen gazeteci mahkemenin DNA testi sonucu babalık davasını reddettiğini ortaya koydu.