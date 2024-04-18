Babasının Uğur Dündar olmadığı kanıtlanmıştı: Türkiye'nin konuştuğu aileyle ilgili çarpıcı gerçek

Babalık davasıyla ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Metin Akpınar’ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, bu hafta başı yaptığı “Bir ablamın (Dilara G.) babası da medya dünyasından çok ünlü biri” açıklamasıyla bir kez daha Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

DNA testi net: Dündar babası değil

“Kim bu medya dünyasından ünlü biri” sorusu yanıt beklerken, sonraki gün o ismin deneyimli televizyon habercisi Uğur Dündar olduğu iddia edildi. Fakat Dündar, mahkemenin gizlilik kararı nedeniyle bugüne kadar açıklama yapmadığını belirterek, DNA testi sonucu paylaştı. Dündar, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, “Adli Tıp Kurumu DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti” açıklaması yaptı.

Duygu Nebioğlu, Dündar’a babalık davası açılmasına giden süreci ise şöyle anlattı: “Annem bana ‘Ablanın babası Uğur Dündar’ demedi. Sadece ‘O dönem biz sevgiliydik’ dedi. Ben de ablamı Uğur Dündar’a benzettim. Olaylar böyle gelişti.”

İbrahim Tatlıses'in filminde oynamış

Annesi Suphiye Orancı’nın geçmişte ünlü isimlerle arkadaşlık yaptığını öne süren Duygu Nebioğlu, hayatını kaybeden anneannesinin sır küpü olduğunu belirterek, annesinin geçmişte anneannesi tarafından ajanslara götürüldüğünü, hatta İbrahim Tatlıses’in bir filminde de oynadığını söyledi.

Anne gazetelere haber olmuş

Hürriyet’ten Cansu Topçu’nun haberine göre; anne Suphiye Orancı'nın, 1989 yılında Hürriyet gazetesine haber olduğu ortaya çıktı. Orancı’nın ‘vicdansız anne’ olarak aktarıldığı 16 Ocak 1989 tarihli haberde dört çocuğunun yaşadığı drama yer verilmiş.

“Vicdansız anne” başlıklı haberde, Suphiye Orancı’nın adı Sofi, çocukların isimlerinin Tanya, Fulya, Clara ve Songül olarak aktarılıyor.

Oktay Koltan imzasıyla yayımlanan “Paraya tamah etmenin sonu” başlıklı haberin içeriği ise şöyle:

* Antalya’nın Tekirova Köyü’nde oturan Adile Şener’le Emin Şener, ayda 400 bin lira karşılığında Sofi adlı bir kadınla dört çocuğuna bakmak üzere anlaştılar.

* Sofi isimli kadın, dört çocuğunu Şener Ailesi’ne bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Yener Ailesi şimdi bu ağır yükün altından nasıl kalkacağını düşünüyor.

Gazeteci Oktay Koltan, o dönem ikiz bebeklerin babasının Metin Akpınar olduğunun bilindiğini dile getirdi.

Duygu Nebioğlu kimdir?

Suphiye Orancı’nın kızlarından Duygu Nebioğlu’nun açtığı davayla, onun ve ikizi Sevgi’nin babalarının Metin Akpınar olduğu kesinleşmişti. Duygu Nebioğlu, 21 yaşında babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenmiş ve 13 Ekim 2023’te de Akpınar’ın nüfusuna geçmişti.