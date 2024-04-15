Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ifşa etti: Bir ablamın babası da çok ünlü biri

Duygu Nebioğlu geçen yıl Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Nebioğlu, Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğunu açıklamış ve günlerce kamuoyunun gündeminde kalmıştı. Günaydın gazetesine konuşan Duygu Nebioğlu ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Annesini (Suphiye Ormancı) en son 2010’da gördüğünü anlatan Nebioğlu “Ben annemi bulmak istiyorum. Annemi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istiyorum. Ancak onun bulabileceğine inanıyorum. Gerekirse onun programına çıkarım” dedi.

Bir ablamın babası da ünlü...

Annesi Ormancı’nın altı çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu, “İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” ifadelerini kullandı.

Duygu Nebioğlu, söz konusu kişinin ablasını kabul etmediğini belirterek şöyle konuştu:

* Ben yine Metin Akpınar'la görüşebildim. Babası, ablamla görüşmeyi bile kabul etmiyor. Ama dava sonuçlanınca benimki gibi uzun süre konuşulacak. Ben nasıl fiziksel olarak Metin Akpınar'a benziyorsam, o da babasına benziyor. Medya dünyasından çok ünlü bir isim. Bu konuya dair daha fazla konuşamam. Annem de galiba bu davanın sonucunu bekliyor. Dava sonuçlanınca ortaya çıkacak diye düşünüyorum.