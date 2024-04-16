Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu gündeme getirdi: Uğur Dündar’dan 'babalık davası' yanıtı

Metin Akpınar’ın evlilik dışı kızı olduğunu açıklamış ve günlerce kamuoyunun gündeminde kalan Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamaları gündemde yer almaya devam ediyor.

Annesi Suphiye Ormancı’nın altı çocuğu olduğunu söyleyen Nebioğlu, “İkisi Almanya'daki evliliğinden. Dört kardeşim de benimle aynı kaderi yaşadı. Evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu var annemin. Bir ablamın da babası çok ünlü bir isim ve medya dünyasından. O da dava açtı, hukuk mücadelesi veriyor” ifadelerini kullanmıştı. Sabah gazetesi de Dündar hakkında açılan bir babalık davası olduğunu ve haziran ayınca görüleceğini iddia etmişti.

"Gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk"

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından hakkında gündeme getirilen iddiaları yalandı. "Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve Haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk" ifadelerini kullanan Dündar, şunları kaydetti:

"Ama mademki karşı taraftan biri konuştu; kısaca net bir cevap vereyim: Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve SON SÖZÜ SÖYLEYECEK KURUM OLAN ADLİ TIP KURUMU DNA İNCELEMESİNİ BİTİRDİ VE BİYOLOJİK BABALIK İDDİASINI REDDETTİ. Benim ve Avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır... Kamuoyuna saygıyla duyurulur."