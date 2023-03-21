e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"- Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir.

- Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir.

- Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir."