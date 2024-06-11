E-Okul ne zaman kapanıyor? E-Okul not ve devamsızlık girişi tamamlandı mı? Karne günü tarihi 2024

MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin ne zaman kapatılacağı karnelerin alınmasına kısa süre kala merak ediliyor. Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak. E-Okul sisteminin not girişlerinin tamamlanması, genellikle e-Okul'un kapanması olarak adlandırılsa da sistem bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet veriyor. Öğrenciler ve veliler, notlar, devamsızlık bilgisi ve diğer eğitim bilgilerine karne alana kadar e-Okul üzerinden erişim sağlayabilecekler. Peki, e-Okul'a not girişi ne zaman sona erecek?

E-Okul öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerine kapatma tarihleri, karne gününden birkaç gün önce tamamlanacak. Bu yıl karne günü 14 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, öğretmenlerin not girişleri ve devamsızlık kayıtlarının 12 Haziran 2024 tarihinde sona ermesi bekleniyor.

E-Okul'a giriş nasıl yapılır?

E-Okul VBS sistemine "eokul.meb.gov.tr" adresinden giriş yapılıyor. Açılan ekranda "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'e giriş yapılmalı. T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-Okul sistemine giriş yapılıyor.