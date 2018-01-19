'Eczanelere rekabet haksızlığı oluşabilir'

19 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) – Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, eczacıların gündemindeki önemli konuları Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile görüşmelerinde 4 ana taleplerini ilettiklerini belirtti. Çolak, akılcı ilaç ve akılcı antibiyotik kullanımına yönelik kampanyayı da desteklediklerini kaydetti.

Çolak, 2017 yılı çalışmalarını değerlendirmek ve gündemlerindeki konular hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, şehir hastanelerinin faaliyete başlamasıyla il merkezlerindeki bazı hastanelerin kapatılmasının gündeme geldiğini belirtti. Buradaki eczanelerin ciddi kayıp yaşayacağını belirten Çolak, ayrıca şehir hastaneleri yakınlarında eczane açılmasına yönelik bir sınırlama da bulunmadığını hatırlattı. Kendilerinin mesafe tahdidi konulmasını talep ettiklerini belirten Erdoğan çolak, mesafe tahdidi konulmadan eczane açılması halinde bunun diğer eczanelere büyük rekabet haksızlığı doğuracağını savundu. Çalak, bu taleplerini Sağlık Bakanı Demircan’a ilettiklerini açıkladı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından geri çekilen reçetesiz ilaç liste taslağı konusunu da görüştüklerini belirten Çolak, TEB’in bu liste üzerinde ayrıca bir çalışma yapacağını vurgulayarak, yeni çalışma süreci için Bakanlık ve TİTCK’e teşekkür ettiklerini anlattı.

Bulunamayan ilaç yok, ilaç fiyatları artacağı için...

İlaç fiyatlarının hesaplanmasındaki kur formülünün değiştiğini hatırlatan Erdoğan Çolak, şubat ayında bu yönde endüstri ile SGK’nın bir araya geleceğini ve bir karar çıkacağını söyledi. Kamuoyunda bazı kanser ilaçlarının bulunamadığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine ise Çolak, bulunamayan ilacın söz konusu olmadığını, bazen tedarik süreçlerinde firma bazlı sıkıntılar gözlenebildiğini kaydetti. Haberlere konu iki kanser ilacına yönelik ise 2 yıl önceki bir haberin tekrarının yapıldığını açıkladı.

Çolak, yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğunun 2018’de başlayacağını hatırlatarak, buna yönelik bir ilave düzenleme beklediklerini de kaydetti. Çolak, eczanelerde iklimlendirme sistemi kurulmasına yönelik karar üzerinde de değişiklik talep ettiklerini belirterek, ortalamada 20-30 bin TL’ye mal olacak mevcut tasarımın, havza bazlı olarak değiştirilmesi gerektiğini, ayrıca daha iyi uygulama örnekleri için kendileri tarafından yurt dışı uygulamaları da inceleyip öneri sunacaklarını açıkladı.

TEB Başkanı Erdoğan Çolak, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen akılcı ilaç ve akıllı antibiyotik kullanımına yönelik kampanyalara her aşamada destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini anlattı.

Erdoğan Çolak, Türkiye’nin sağlık alanında kaydettiği iyileşmelerden memnun olduklarını ancak OECD ile kıyaslandığında nitelik olarak hala zorlukların gözlendiğini belirterek, bu konuda derinlikli çalışmalar istediklerini vurguladı. Çolak, Türkiye’nin demokratik niteliklerinin geliştirilmesini ve toplumda zaman zaman gözlenen kamplaşma işaretlerinden rahatsızlık duyduklarını vurguladı.