İçerik üreticisi Ferhat Ali Büyükdağ katıldığı bir YouTube kanalında Cem Yılmaz'ı hırsızıkla suçladı. Büyükdağ, "Cem Yılmaz'ın şakalarının %95'i çalıntıdır. Eddie Murphy Raw, izleyin. Fundamentals'taki çoğu şakayı orada görürsünüz. Cem Yılmaz, bir şaka ithalatçısı. Jerry Seinfeld'in 20 yıldır New York'ta yaptığı bir gösterisi var. Bir tanesini 2012'de, 'Açık Büfe' şakası olarak Fundamentals'ta duyuyoruz" dedi.

Bu iddia kısa sürede gündem olurken "Eddie Murphy Raw kimdir", "Cem Yılmaz'ın Fundamentals gösterisi çalıntı mı" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Eddie Murphy Raw kimdir?

Eddie Murphy Raw, Amerikalı komedyen ve oyuncu Eddie Murphy'nin 1987 yılında vizyona giren, kült haline gelmiş ikinci stand-up komedi filmidir. New York'taki Madison Square Garden'da çekilen bu 90 dakikalık gösteri, 50,5 milyon dolardan fazla hasılatla tarihinin en yüksek hasılat yapan stand-up filmidir.

Murphy'nin kariyerinin zirvesindeyken sunduğu, ilişkiler, ünlü olma ve yaşam üzerine sert, dobra (raw) mizahını içerir.

Cem Yılmaz'ın Fundamentals gösterisi çalıntı mı?

Cem Yılmaz'ın Fundamentals gösterisinin çalıntı olduğuna dair kesin bir kanıt yok. Bu iddialar zaman zaman ortaya atılırken Cem Yılmaz cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.