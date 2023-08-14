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Edirne'de 42 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Haber Merkezi
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 Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Filistin, Pakistan, Fas ve Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.