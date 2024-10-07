Edirne'ye gelen kaçak göçmen sayısı 2023'e göre yüzde 86 azaldı

İnsan kaçakçılarıyla olan mücadelenin etkin şekilde devam ettiğini vurgulayan Vali Sezer, "Kaçak göçle mücadele ne kadar artarsa yasa dışı gelişler de o oranda azalıyor" dedi.

Yasa dışı göçle mücadelede konusunda ayrıntı veren Sezer, "Organizatörlerle ilgili planlı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl 9 ay içerisinde 543 organizatörü yakaladık. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalamada yüzde 50 artış var. Organizatörle mücadele yasa dışı göçün ivmesini kırıyor" dedi.

9 ayda 427 terör örgütü üyesi yakalandı

Sezer, yasa dışı göçmen kaçakçılığının genellikle kiralık ve ticari araçlarla yapıldığının altını çizerek, bu yılın 9 ayında 2'si tekne, 6'sı bot olmak üzere 280 araca yasa dışı göçte kullanıldığı için işlem yapıldığını belirtti. Sezer, 9 ayda 427 terör örgütü üyesinin yakalandığını ifade etti.

Yasa dışı göçle mücadelenin sonunda elde edilen başarının verilere de yansıdığına işaret eden Vali Sezer, "Edirne alınan tedbirlerle göçmen rotası olmaktan büyük ölçüde çıkmış durumda. Geçen yıla kıyasla gelen yasa dışı göçmen sayısında yüzde 86 azalma söz konusu. Bu da alınan tedbirlerin ve mücadelenin yerinde olduğunu gösteren önemli bir oran diye altını çizmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Sınır hattının elektronik altyapı çalışmaları sürüyor

Vali Sezer, yasa dışı göçle mücadele kapsamında hudut ve hudut karakol bağlantı yollarının tamamının bitirildiğinin altını çizdi. Sınır hattının elektronik altyapı çalışmalarının da süratle devam ettiğini vurgulayan Vali Sezer, "Bir yıl içerisinde 325 kilometrelik hudut ve hudut bağlantı yollarında iyileştirme yaptık. Bazı yolları yeni açtık. Bölgenin elektronik altyapısını geliştirmek için de Göç İdaresi Başkanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle de asansörlü kuleler dahil olmak üzere onların da yapımını gerçekleştirdik. 14 yeni kule ihalesini yaptık. 16 sabit nokta ve 107 şok uygulama noktasında denetim aralıksız bir şekilde devam ediyor" dedi.