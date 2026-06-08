EGD’den DÜNYA’ya özel ödül
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede, Bülent Yardımcı Özel Ödülü’nü DÜNYA Gazetesi editörü Sevilay Çoban aldı.
Türkiye ekonomi basının en prestijli etkinliklerinden biri olan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 18’incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirdi. Ekonomi gazetecileri, akademisyenler ve iletişim alanında uzman isimlerden oluşan 44 kişilik jürinin değerlendirdiği yaklaşık 150 eser arasından öne çıkanlar 16 farklı kategoride ödüllerine kavuştu. Ödül gecesinde DÜNYA Gazetesi editörü Sevilay Çoban, “Yapay zekâyı ahıra soktu, verimi yüzde 20 artırdı” başlıklı haberi ile Bülent Yardımcı Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Çoban’a ödülünü Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık takdim etti. Ödül töreninde ekonomi gazeteciliğine katkı sunan isimler onurlandırılırken, yıl boyunca öne çıkan haber, araştırma, röportaj ve programlar da ödüllendirildi.
“Ekonomi büyüyor, anlatan kadrolar küçülüyor”
EGD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arslan, ekonomi haberciliğinin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirtti. Ekonominin hayatın her alanındaki etkisinin arttığını ifade eden Arslan, “Şirketler büyüyor, finansal piyasalar daha karmaşık hale geliyor, anlatılması gereken ekonomi büyüyor ama bunu anlatan kadrolar küçülüyor. Ekonomi gazeteciliğinin güçlenmesi sadece gazetecilerin değil, iş dünyasının da meselesidir” dedi.