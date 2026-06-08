EGD’den DÜNYA’ya özel ödül

Türkiye eko­nomi ba­sının en prestijli etkinlik­lerinden biri olan Ekonomi Gaze­tecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 18’incisi dü­zenlenen Ekonomi Basını Ba­şarı Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçek­leştirdi. Ekonomi gazeteci­leri, akademisyenler ve ileti­şim alanında uzman isimler­den oluşan 44 kişilik jürinin değerlendirdiği yaklaşık 150 eser arasından öne çıkanlar 16 farklı kate­goride ödülleri­ne kavuştu. Ödül gecesinde DÜN­YA Gazetesi edi­törü Sevilay Ço­ban, “Yapay zekâ­yı ahıra soktu, verimi yüzde 20 artırdı” başlıklı haberi ile Bü­lent Yardımcı Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Çoban’a ödülünü Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akba­lık takdim etti. Ödül törenin­de ekonomi gazeteciliğine kat­kı sunan isimler onurlandırı­lırken, yıl boyunca öne çıkan haber, araştırma, röportaj ve programlar da ödüllendirildi.

“Ekonomi büyüyor, anlatan kadrolar küçülüyor”

EGD Yönetim Kurulu Başka­nı Hasan Arslan, ekonomi ha­berciliğinin önemli bir dönü­şüm sürecinden geçtiğini be­lirtti. Ekonominin hayatın her alanındaki etkisinin arttığını ifade eden Arslan, “Şirketler büyüyor, finansal piyasalar da­ha karmaşık hale geliyor, anla­tılması gereken ekonomi büyü­yor ama bunu anlatan kadrolar küçülüyor. Ekonomi gazeteci­liğinin güçlenmesi sadece ga­zetecilerin değil, iş dünyasının da meselesidir” dedi.