Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Ege'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.52'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 14,14 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem Çanakkale ve Balıkesir’de hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

09.39'da bir deprem daha meydana geldi

Saat 09.39'da Merkez üssü Midilli Adası olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'dan da hissedildi.

Çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından depreme ilişkin paylaşımlarda bulunurken deprem etiketi Türkiye gündeminde ilk sıraya çıktı.

Çanakkale Valiliği'nde açıklama

Çanakkale Valiliği, merkez üssü Yunanistan’ın Midilli Adasında meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Deprem Fırtınası

Bölgede son günlerde hareketlilik yaşanıyor. Büyüklükleri de 3-3,4 seviyelerinde son 10 saatte 4 deprem gerçekleşti.

5 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

Saat 05.59’da Merkez üssü Midilli adasının kuzeyi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.