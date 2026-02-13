Ege ve Akdeniz'i sağanak vurdu: Evler su altında kaldı, okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yayımlanan sarı kodlu uyarının ardından Ege ve Akdeniz’de beklenen kuvvetli yağış etkili oldu. Gün boyunca süren, gece saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak; özellikle Adana, Osmaniye ve Antalya’da su baskınlarına yol açtı.

Antalya’da dereler taştı, evleri su bastı

Antalya kent merkezi ile birçok ilçede dereler yatağından taşarken, zemin kattaki daireleri su bastı. Bazı yollar ile tarım arazileri sular altında kaldı. Şiddetli yağış, gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle Kaş, Kumluca, Alanya, Finike, Gazipaşa, Demre ve Kemer’de eğitime bir gün ara verildi.

Alanya’da sağanak sonrası Dim ve Oba çayları çevresindeki piknik alanları ile avokado ve portakal bahçeleri su altında kaldı. Bir at çiftliği ile bazı evlerin giriş katlarında da hasar oluştu.

Adana’da ulaşım aksadı

Adana’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler ve yayalar zor anlar geçirdi. Belediye ve itfaiye ekipleri biriken suları tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Osmaniye’de heyelan

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de yollar göle döndü, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Ekipler su tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Cemalpaşa Mahallesi’nde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan sokak, belediye ekiplerinin müdahalesiyle yeniden açıldı.

Mersin’de taşımalı eğitime ara

Mersin’in Mut, Bozyazı, Gülnar, Erdemli, Silifke ve Aydıncık ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İzmir’de dere taştı, araç mahsur kaldı

İzmir’de metrekareye 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Menemen’den geçen dere taşarken, bölgeden geçen bir kamyonet suda mahsur kaldı. Kasaya çıkarak yardım bekleyen 3 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Karşıyaka’da su baskınları yaşanırken ulaşımda aksamalar görüldü. Narlıdere’de ise bir sitenin istinat duvarı çöktü.